Участок Дружинниковской улицы в центре Москвы перекроют до июня 2022 года

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Участок Дружинниковской улицы в центре Москвы перекроют до 25 июня 2022 года в связи с реконструкцией Дома Правительства РФ, сообщает ТАСС.

Речь идет об участке улицы от переулка Капранова до Проектируемого проезда № 1072.

Также до 15 августа перекроют участок 4-го проезда Марьиной Рощи в районе владения 8 по улице Шереметьевской. Ограничения связаны с реконструкцией театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина.

В связи со строительством инженерных путей на участке улицы Ватутина в районе дома 4, корпуса 1, ограничат движение до одной полосы с ликвидацией парковочного пространства. Ограничения будут действовать с 11 по 23 июля с 01:30 до 05:30 и с 14 по 20 августа с 01:30 до 05:30.

В связи со строительством Большой кольцевой линии также ограничения введут на улице Маршала Шестопалова – от проспекта Андропова до Каширского шоссе, дома 29Б, строения 9. Действовать они будут с 15 августа 2020 года по 30 ноября 2021 года. Движение транспорта сохранят до трех полос за счет временного расширения дорожного полотна.

Ранее сообщалось, что с 1 июля до 31 августа перекроют движение на участке улицы Макаренко. Ограничение связано с реконструкцией здания.