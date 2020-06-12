В 23 тоннелях Москвы разрешат перестраиваться между рядами

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Небольшие участки 23 столичных тоннелей будут размечены таким образом, что водители смогут перестраиваться между рядами. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) объяснили, что каждый тоннель рассматривался с точки зрения безопасности – в частности, оценивалась статистика по ДТП, учитывалось освещение.

"Мы сразу отказались менять разметку на прерывистую в тех тоннелях, где это действительно опасно, например, Лефортовский тоннель. Прерывистая разметка появится только на небольших участках", – отметили в организации.

Отдельно в ЦОДД указали, что на участках с измененной разметкой будут непрерывно следить за ситуацией. План по корректировке движения в 23 тоннелях уже был направлен в ГБУ "Автомобильные дороги".

Накануне сообщалось, что количество личных автомобилей на дорогах Москвы значительно выросло по сравнению с показателями до режима самоизоляции. На 10 июня на улицах города было столько же машин, что и в тот же день 2019 года.

