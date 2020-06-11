Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

00:36

Количество личных автомобилей на дорогах Москвы сравнялось с показателем годичной давности

транспорт город авто общество

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Число личных автомобилей на столичных дорогах 10 июня сравнялось с показателем годичной давности. Об этом информирует "Московский транспорт" в своем официальном аккаунте в Twitter.

"Количество личных автомобилей на дорогах Москвы сегодня практически полностью сравнялось с таким же днем 2019 года", – сообщила пресс-служба.

Там уточнили, что разница в показателях текущего и прошлого годов за указанную дату составила 1,5 процента.

Ранее в ЦОДД рассказали об обстановке на дорогах Москвы. Сообщалось, что транспортная ситуация в городе осложнилась из-за грозы.

10 июня в Москву пришли ливни и гроза. Москвичей из-за стихии попросили парковать автомобили вдали от деревьев и широкоформатных конструкций.

На раскаленную от зноя Москву обрушился ливень

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать