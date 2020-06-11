Количество личных автомобилей на дорогах Москвы сравнялось с показателем годичной давности

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Число личных автомобилей на столичных дорогах 10 июня сравнялось с показателем годичной давности. Об этом информирует "Московский транспорт" в своем официальном аккаунте в Twitter.

"Количество личных автомобилей на дорогах Москвы сегодня практически полностью сравнялось с таким же днем 2019 года", – сообщила пресс-служба.

Там уточнили, что разница в показателях текущего и прошлого годов за указанную дату составила 1,5 процента.

Ранее в ЦОДД рассказали об обстановке на дорогах Москвы. Сообщалось, что транспортная ситуация в городе осложнилась из-за грозы.

10 июня в Москву пришли ливни и гроза. Москвичей из-за стихии попросили парковать автомобили вдали от деревьев и широкоформатных конструкций.