ЦОДД призвал водителей выезжать в сторону Подмосковья после часа пик

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Загруженность столичных дорог оценивается в семь баллов, водителям советуют выезжать в сторону Московской области после окончания часа пик. Об этом сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.

"У нас первые летние семь баллов. Загруженность дорог с учетом погоды почти на том же уровне, что и до самоизоляции", – предупреждают в центре.

27 мая стало известно, что количество автомобилей на дорогах столицы увеличилось за неделю на 6% и достигло 2,5 миллиона. В ЦОДД пояснили, что рост числа машин обусловлен отменой всероссийских нерабочих дней, восстановлением деловой активности и началом дачного сезона.

Там же автомобилистов призвали к осторожности из-за дождя с грозами и сильного ветра. По информации синоптиков, порывы ветра могут доходить до 18 метров в секунду. Водителей призвали не парковаться под деревьями и билбордами.

Метеорологи прогнозируют, что дожди с грозами сохранятся в столичном регионе до конца недели, но при этом температура будет стремительно расти: к воскресенью столбики термометров могут подняться до +27 градусов. Потенциально опасная погода ожидается до 21:00 7 июня, а с вечера 5 июня до 09:00 6 июня город накроет туман.