Гроза и ветер придут в столицу в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице и области на выходные из-за грозы и ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики предупредили, что потенциально опасная погода прогнозируется до 21:00 7 июня. Также с вечера 5 июня до 09:00 6 июня город накроет туман.

Накануне в городе выпало 29 миллиметров осадков. Таким образом, был побит рекорд 51-летней давности, когда за день выпало 25 миллиметров осадков.

Метеорологи прогнозируют, что дожди с грозами сохранятся в столичном регионе до конца недели, но при этом температура будет стремительно увеличиваться. К воскресенью столбики термометров могут подняться до +27 градусов.

В начале следующей недели столбики термометров могут подняться до +28 градусов, а к среде температура прибавится еще на четыре градуса, подчеркивала синоптик Татьяна Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил, что в Москве действительно наметится тенденция к потеплению. По словам синоптика, температурный фон к концу недели будет выше средних многолетних значений на 3–4 градуса, он будет соответствовать самому жаркому времени для Москвы – концу июля.

