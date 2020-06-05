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Москва 24

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Общество

13:42

Гроза и ветер придут в столицу в выходные

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице и области на выходные из-за грозы и ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики предупредили, что потенциально опасная погода прогнозируется до 21:00 7 июня. Также с вечера 5 июня до 09:00 6 июня город накроет туман.

Накануне в городе выпало 29 миллиметров осадков. Таким образом, был побит рекорд 51-летней давности, когда за день выпало 25 миллиметров осадков.

Метеорологи прогнозируют, что дожди с грозами сохранятся в столичном регионе до конца недели, но при этом температура будет стремительно увеличиваться. К воскресенью столбики термометров могут подняться до +27 градусов.

В начале следующей недели столбики термометров могут подняться до +28 градусов, а к среде температура прибавится еще на четыре градуса, подчеркивала синоптик Татьяна Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил, что в Москве действительно наметится тенденция к потеплению. По словам синоптика, температурный фон к концу недели будет выше средних многолетних значений на 3–4 градуса, он будет соответствовать самому жаркому времени для Москвы – концу июля.

"Утро": теплая погода ожидается в столичном регионе 5 июня

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