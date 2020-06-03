Синоптики рассказали о возвращении летней погоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Потепление в европейской части России начнется с четверга, 4 июня, а уже в воскресенье, 7 июня температура будет соответствовать показателям конца июля.

Об этом сообщил РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, июльская погода ожидается и в начале следующей недели.

При этом пройдут интенсивные, но кратковременные дожди. Температура в центре европейской части России поднимется до 23-25 градусов, на юге потеплеет до 31 градуса.

Ранее синоптики рассказали, что в первую неделю лета в столице может выпасть 20-30 процентов месячной нормы осадков.

По данным центра "Фобос", май в Москве стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. За месяц в городе выпало 314 процентов месячной нормы осадков.