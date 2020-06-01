Более 250 бригад Мосводостока дежурит в столице на случай скоплений воды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 200 единиц техники и 250 бригад ГУП "Мосводосток" дежурят в Москве на случай скоплений воды, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В Мосводостоке отметили, что все заявки по скоплениям воды отработаны.

По данным центра "Фобос", май в Москве стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. За месяц в городе выпало 314% месячной нормы осадков.

Из-за ветра в столичном регионе продлен до среды желтый уровень погодной опасности. В городе ожидается сильный ветер с порывами до 12–17 метров в секунду.

В ЦОДД призвали родителей оставаться в целях безопасности дома, а если такой возможности нет, то соблюдать предельную осторожность на дорогах.

В первую неделю лета в столице может выпасть 20–30% месячной нормы осадков. Температура воздуха в первых числах июня будет отставать от календаря почти на месяц.