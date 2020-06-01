Москвичей призвали к осторожности из-за сильного ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобилистов призвали к осторожности из-за прогнозируемого сильного ветра. Об этом говорится на официальной странице Центра организации дорожного движения в Twitter.

По данным синоптиков, порывы ветра в городе могут достигать 12–17 метров в секунду. Водителей призвали в целях безопасности оставаться дома, а если нет такой возможности, то соблюдать предельную осторожность на дорогах.

"Синоптики снова пообещали грустную погоду с сильным ветром до конца дня. Позаботьтесь о себе: если можете, оставайтесь дома. Если нет, то осторожней с парковкой и на дороге", – говорится в сообщении.

В понедельник в дневные часы синоптики прогнозируют около +12... +14 градусов. При сильном ветре ожидаются также кратковременные дожди.

Метеорологи предупреждали, что днем общее недомогание в связи с неблагоприятной погодой могут испытать метеозависимые люди. В группе риска – граждане с неустойчивыми сосудистыми реакциями, вегетососудистой дистонией, мигренями.

Ранее сообщалось, что за май выпало 314% месячной нормы осадков, этот месяц стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. В последний раз так много осадков за месяц выпадало в Москве в августе 2016 года – 167 миллиметров.

