Сильный ветер сохранится в Москве до среды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и области до среды из-за ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Синоптики предупредили, что потенциально опасная погода прогнозируется в столичном регионе до 12:00 3 июня. В городе ожидается сильный ветер с порывами до 12–17 метров в секунду.
В Центре организации дорожного движения призвали водителей оставаться в целях безопасности дома, а если такой возможности нет, то соблюдать предельную осторожность на дорогах.
В понедельник в дневные часы синоптики прогнозируют около +12... +14 градусов. При сильном ветре ожидаются также кратковременные дожди.
По прогнозам синоптиков, в первую неделю лета в столице может выпасть 20–30% месячной нормы осадков. Метеорологи отмечали, что температура воздуха в первых числах июня будет отставать от календаря почти на месяц.
Погода испортилась в столичном регионе еще в выходные. В последний день весны Москву накрыл сильный ливень. На текущей неделе ожидается, что самым дождливым будет четверг, 4 июня.
Из-за непогоды городские службы переведены в усиленный режим работы, они оперативно устраняют последствия ливневых дождей. В общей сложности задействованы 470 бригад.
В целом за май выпало 314% месячной нормы осадков, этот месяц стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. В последний раз так много осадков за месяц выпадало в Москве в августе 2016 года – 167 миллиметров.
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