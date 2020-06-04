Синоптики предупредили о тридцатиградусной жаре в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

В столичном регионе ожидается июльская жара. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на специалиста метеобюро Москвы и области Татьяну Позднякову.

Она рассказала, что теплый воздух придет в столичный регион уже на текущей недели. По ее словам, в субботу днем температура воздуха составит около +21 градуса, в воскресенье – около +24 градусов.

Синоптик пояснила, что среднесуточная температура воздуха впервые с начала июня будет не ниже, а выше нормы. В начале следующей недели столбики термометров могут подняться до +28 градусов, а к среде температура прибавится еще на четыре градуса, подчеркнула Позднякова.

В ночное время, по ее словам, в городе будет около +14 градусов. Метеоролог подчеркнула, что потепление принесет антициклон, который нормализует атмосферное давление.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил, что после четверга в Москве действительно наметится тенденция к потеплению.

По словам синоптика, температурный фон к концу недели будет выше средних многолетних значений на 3–4 градуса, он будет соответствовать самому жаркому времени для Москвы – концу июля. Он добавил, что хорошую погоду можно будет ожидать и в начале следующей недели.

