Москва попрощается с непрерывными ливнями в конце недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что дожди покинут Москву уже к концу текущей недели. После этого в столицу придет настоящая летняя погода.

"Затянувшийся период циклонической активности подходит к концу – уже завтра он исчезнет с синоптических карт. В четверг в течение дня дожди постепенно прекратятся, сквозь облака начнет проглядывать солнце, обещая нам повышение температуры до 20 градусов. В пятницу отголосками уходящего циклона еще отзовутся скоротечные ливни, которые местами могут сопровождаться грозами. Но уже ночью в городе будет не ниже +10, а в дневные часы в пятницу мы так же рассчитываем на +18, +20", – заявила эксперт в беседе с Москвой 24.

Уже в выходные, по словам Волосюк, дневная температура начнет приближаться к тридцатиградусной отметке: в субботу – до +20, +25, а в воскресенье – до +22, +27 градусов. "Правда, погода нас ожидает неустойчивая, с небольшими кратковременными грозовыми дождями, но их интенсивность не пойдет ни в какое сравнение с теми ливнями, которые мы уже пережили и которые ждут нас в ближайшие сутки", – заключила Волосюк.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о по-настоящему июльской погоде в конце недели. Кроме того, синоптики рассказали, что в первую неделю лета в столице может выпасть 20–30 процентов месячной нормы осадков.

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Анастасия Павелко, Наталья Чепрукова