Май 2020 года стал самым дождливым за 200 лет наблюдений

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В Метеорологической обсерватории МГУ имени Ломоносова назвали май 2020 года наиболее дождливым за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает ТАСС.
"Нынешний май в Москве выдался не только холодным, но и самым дождливым за последние 200 лет: выпало целых 169,5 миллиметра осадков при климатической норме 50 миллиметров", – сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.
По словам ведущего научного сотрудника кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаила Локощенко, количество осадков за последние три дня месяца достигло почти 103 миллиметра.
Подобные аномалии вызваны тем, что Москва оказалась на северной периферии малоподвижного циклона.
В столичном регионе снова ожидается дождь
Предыдущий столичный рекорд по количеству выпавших осадков относится к маю 2015 года. Тогда метеорологи зафиксировали 154,2 миллиметра осадков против 169,5 в нынешнем году. Рекордным значением для Москвы остается 222,2 миллиметра в 1965 году.
В среду, 3 июня, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков объявил, что из-за прогнозируемого ливня и усиления ветра городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности. Он будет действовать до 9:00 следующего дня.
Накануне из-за сильных дождей из берегов вышла Москва-река.
Пруд вышел из берегов в поселке Мосрентген
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