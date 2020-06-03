Спасатель рассказал, как защитить себя во время грозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Синоптики прогнозируют сильные ливни, которые обрушатся на Москву в ближайшие дни. Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Сергей Щетинин рассказал Москве 24, как действовать жителям столицы во время непогоды.
По мнению спасателя, укрытием может стать автомобиль, который в состоянии защитить от грозы и сильного ветра. Однако машина должна находиться вдали от деревьев и потенциально опасных конструкций.
Щетинин советует быть особенно внимательными вблизи жилых домов. Он рассказал, что жители часто оставляют окна открытыми для проветривания. Сильный ветер, предшествующий грозе, может их повредить.
"Порыв ветра может повредить открытые окна, стекла. Все эти конструкции сверху будут падать и могут нанести вам вред. Нужно обращать на это внимание. Это очень важно", – отметил спасатель.
Щетинин подчеркнул, что, находясь у себя в квартире, при первых признаках непогоды необходимо сразу закрыть все окна, в том числе в лоджии. С балкона необходимо убрать все незакрепленные вещи внутрь квартиры. В противном случае их может сдуть ветром, что представляет опасность для людей, находящихся на улице.
"При обнаружении ухудшения погоды на выходе из метро лучше остаться там. Это будет более безопасно", – резюмировал заслуженный спасатель России.
Ранее стало известно, что 3 и 4 июня в Москве может выпасть до двух третей месячной нормы осадков. До 30 миллиметров ожидается в ночь на четверг – этот период прогнозируется как наиболее сложный. Метеорологи отмечают, что 4 июня может быть установлен рекорд по осадкам в XXI веке.
При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил, что после четверга в Москве действительно наметится тенденция к потеплению. Он заявил, что июльскую хорошую погоду можно будет ожидать и в начале следующей недели.
Экстремальные ливни пройдут в Москве в ночь на 4 июня
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: