Спасатель рассказал, как защитить себя во время грозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики прогнозируют сильные ливни, которые обрушатся на Москву в ближайшие дни. Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Сергей Щетинин рассказал Москве 24, как действовать жителям столицы во время непогоды.



Сергей Щетинин заслуженный спасатель России, спасатель международного класса В первую очередь при приближении грозы нужно найти капитальное здание и укрыться в нем. Ни в коем случае не укрываться под деревьями, плохо закрепленными конструкциями, баннерами, щитами и так далее.

По мнению спасателя, укрытием может стать автомобиль, который в состоянии защитить от грозы и сильного ветра. Однако машина должна находиться вдали от деревьев и потенциально опасных конструкций.

Щетинин советует быть особенно внимательными вблизи жилых домов. Он рассказал, что жители часто оставляют окна открытыми для проветривания. Сильный ветер, предшествующий грозе, может их повредить.

"Порыв ветра может повредить открытые окна, стекла. Все эти конструкции сверху будут падать и могут нанести вам вред. Нужно обращать на это внимание. Это очень важно", – отметил спасатель.



Сергей Щетинин заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Если вы стоите на площадке во дворе дома и рядом находятся мусорные контейнеры, автобусные остановки, рекламные щиты, конструкции в виде плохо закрепленных гаражей-ракушек, строительные контейнеры, стройки рядом, строительные леса, то все это представляет опасность при дожде, грозе и ветре.

Щетинин подчеркнул, что, находясь у себя в квартире, при первых признаках непогоды необходимо сразу закрыть все окна, в том числе в лоджии. С балкона необходимо убрать все незакрепленные вещи внутрь квартиры. В противном случае их может сдуть ветром, что представляет опасность для людей, находящихся на улице.

"При обнаружении ухудшения погоды на выходе из метро лучше остаться там. Это будет более безопасно", – резюмировал заслуженный спасатель России.

Ранее стало известно, что 3 и 4 июня в Москве может выпасть до двух третей месячной нормы осадков. До 30 миллиметров ожидается в ночь на четверг – этот период прогнозируется как наиболее сложный. Метеорологи отмечают, что 4 июня может быть установлен рекорд по осадкам в XXI веке.

При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил, что после четверга в Москве действительно наметится тенденция к потеплению. Он заявил, что июльскую хорошую погоду можно будет ожидать и в начале следующей недели.