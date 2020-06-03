Синоптики прогнозируют новый "дождливый" рекорд в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Две трети месячной нормы осадков может выпасть в столице за два дня – 3 и 4 июня, сообщает портал "Метеоновости".

"Не успела Москва просохнуть от майских дождей, как природа готовит новую порцию сильных осадков", – предупреждают синоптики. В частности, в среду и четверг в столичном регионе может выпасть до 50 миллиметров осадков. Самые интенсивные осадки ожидаются в ночь на 4 июня – до 30 миллиметров.

Метеорологи прогнозируют, что в Москве сумма осадков за сутки 4 июня приблизится к рекорду. В этот день максимальное количество осадков выпадало в 1947 году – 43,8 миллиметра. В текущем столетии 4 июня самый сильный дождь прошел в 2008 году – тогда выпало 11 миллиметров.

"Рекорд XXI века по количеству осадков за 4 июня Москве обеспечен", – говорят синоптики.

Погода испортилась в столичном регионе еще в выходные. В последний день весны Москву накрыл сильный ливень.

Из-за непогоды городские службы переведены в усиленный режим работы, они оперативно устраняют последствия ливневых дождей. В общей сложности задействованы 470 бригад.

Главное управление МЧС по Московской области оповестило граждан, что до 5 июня в регионе сохранится угроза формирования паводков на реках и затопления понижений рельефа. В МЧС напомнили, что в случае необходимости можно позвонить по телефону доверия +7 (498) 505-41-70, а также по телефону спасения 01, с мобильного – 101.

В то же время потепление в европейской части России начнется с четверга, 4 июня, а уже в воскресенье температура будет соответствовать показателям конца июля.