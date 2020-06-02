Москва-река вышла из берегов в результате сильных дождей

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Москва-река вышла из берегов вследствие трехкратного превышения нормы осадков в выходные, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосводосток".

"В период с 29 по 31 мая сумма осадков в среднем по Москве составила 159,9 миллиметра, что превысило месячную норму в 3 раза. В связи с этим Москва-река частично разлилась", – рассказали в пресс-службе организации.

Ранее в Сети появились фотографии, на которых Москва-река вышла из берегов в районе Филевского парка. Специалисты Мосводостока сообщили, что в настоящий момент река вернулась в свое естественное русло.

До этого в центре погоды "Фобос" рассказали, что в столице за май выпало 314% месячной нормы осадков. Этот месяц стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений.

Синоптики сообщили, что в Москве в ближайшие сутки может выпасть более 20 миллиметров осадков, что составит четверть месячной нормы. Кроме того, в "Фобосе" предупредили об экстремальных ливнях в ночь на 4 июня – за сутки в городе может выпасть почти половина месячной нормы осадков.

Погодная стихия привела к тому, что десятки дачных участков в Подмосковье оказались под водой. Сотрудники МЧС проводили эвакуацию на лодках, поскольку в связи с повреждением транспортной сети региона это было единственным доступным способом передвижения.

В связи с затоплением дачных участков в Красногорске следователи организовали проверку. В частности, представители СК РФ выясняют причины отсутствия ливневых стоков на улицах Железнодорожной и Красноармейской поселка Нахабино, входящего в Красногорский городской округ.