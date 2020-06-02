Несколько дачных поселков оказались отрезаны от цивилизации из-за ливня

Из-за ливней несколько дачных поселков оказались отрезаны от цивилизации

Москвичи не могут вернуться в город со своих дач, передает телеканал Москва 24. В Ногинском районе потоком воды размыло дорогу, там образовалась огромная трещина, которая отрезала от цивилизации 700 человек.

По рассказам людей, эвакуировать их пока никто не собирается.

"Асфальт окончательно провалился, и вот образовалась дыра, которая отрезала нас фактически от внешнего мира. Два садоводческих товарищества у нас оказались абсолютно отрезаны – "Васильки" и "Старица", – пожаловался житель одного из СНТ Сергей Рубин.

Отрезанным дачникам не получится добраться даже до магазина. Одни заблокированы внутри товарищества, другие не могут попасть сюда из города. Отчаявшиеся жильцы идут на риск – реку переходят по развалам. Если кто-то упадет, эвакуировать их получится только вертолетом. Не перейти реку и врачам, а тем более с медицинской сумкой или носилками.

"Скорой помощи мы не дождемся. У мамы все время давление. Вот внук маленький, два с половиной года, ему даже продукты свежие не можем подвести. Месяц – это целая проблема будет" , – рассказала жительница СНТ "Старица" Татьяна Чебуркова.

В администрации Богородского округа заявили, что на восстановление дороги уйдет месяц.

"Дорога к СНТ "Васильки" и "Старица" будет восстанавливаться после того, как упадет уровень воды. Сейчас он выше на 2,5 метра, поток размыл бетонные оголовки. Две метровые трубы, проложенные здесь, с ним не справились. Существует альтернативный проезд через Павловский Посад. Дачникам придется воспользоваться этой дорогой", – говорится в сообщении администрации.

Объездная дорога действительно есть, но ведет она через лес, и в дождь по ней проехать также не получается. Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что единственное, что могло помешать восстановлению дороги, – высокий уровень воды.

"Нужно время, чтобы помпа смогла убрать лишнюю воду на каких-то участках. Поэтому здесь все находится под контролем, и я очень надеюсь, что к концу сегодняшнего дня мы все ликвидируем", – заявил глава региона.

Ранее стало известно, что жители Москвы проплыли по реке Яузе на надувном матрасе. Река вышла из берегов из-за продолжительных ливней в столичном регионе. Залило парковки, подъезды, а также многие квартиры.