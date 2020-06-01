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Город

10:39

Жители Москвы проплыли по Яузе на надувном матрасе

город

Жители Москвы проплыли по Яузе на надувном матрасе

Жители Москвы проплыли по реке Яузе на надувном матрасе, передает телеканал Москва 24.

Река вышла из берегов из-за продолжительных ливней в столичном регионе. Залило парковки, подъезды, а также многие квартиры.

Ранее рэпер T-Killah отправился помогать подтопленным домам на надувном фламинго. Певец отмечал, что в сложившейся ситуации надувной плот – единственное адекватное средство передвижения.

В столице за май выпало 314% месячной нормы осадков, этот месяц стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. В последний раз так много осадков за месяц выпадало в Москве в августе 2016 года – 167 миллиметров.

Специалисты сообщали, что окончание весеннего сезона в 2020 году станет самым "мокрым" за последние 70 лет. Причиной повышенного числа дождей являются южные циклоны со сложной системой фронтов.

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