Жители Москвы проплыли по Яузе на надувном матрасе

Жители Москвы проплыли по реке Яузе на надувном матрасе, передает телеканал Москва 24.

Река вышла из берегов из-за продолжительных ливней в столичном регионе. Залило парковки, подъезды, а также многие квартиры.

Ранее рэпер T-Killah отправился помогать подтопленным домам на надувном фламинго. Певец отмечал, что в сложившейся ситуации надувной плот – единственное адекватное средство передвижения.

В столице за май выпало 314% месячной нормы осадков, этот месяц стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. В последний раз так много осадков за месяц выпадало в Москве в августе 2016 года – 167 миллиметров.

Специалисты сообщали, что окончание весеннего сезона в 2020 году станет самым "мокрым" за последние 70 лет. Причиной повышенного числа дождей являются южные циклоны со сложной системой фронтов.

