Экстремальные ливни пройдут в Москве в ночь на 4 июня

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
В ночь на 4 июня в Москве прогнозируются экстремальные ливни – за сутки в городе может выпасть почти половина месячной нормы осадков, сообщили в центре погоды "Фобос".
По словам синоптиков, испытание непогодой ждет жителей Центральной России и Черноземья уже в среду, 3 июня.
"В атмосфере усилится циклоническое влияние, из-за чего дожди станут постепенно усиливаться, переходя в довольно интенсивные ливни", – говорится в сообщении.
В Москве дождь будет идти всю ночь и день, а в ночь на четверг, 4 июня, "ливни приобретут экстремальный характер – за сутки ожидается 29–34 миллиметра небесной влаги, что составляет чуть менее половины месячной нормы", передает Агентство "Москва".
Ранее об ухудшении погодных условий 3 июня предупредили сотрудники МЧС. В связи с этим в ведомстве порекомендовали гражданам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Автомобилистов призвали воздержаться от поездок на личном транспорте.
Синоптики сообщали, что в ближайшие сутки в столице может выпасть более 20 миллиметров осадков. По словам синоптиков, подобные погодные условия, установившиеся в столице, происходят в начале лета лишь раз в 12 лет.
Гидрометцентр России рассказал, что 3 и 4 июня в Москве возникнут условия для появления порывистого ветра и сильных дождей. В связи с этим в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности.
Главное управление МЧС по Московской области оповестило граждан, что до 5 июня в регионе сохранится угроза формирования паводков на реках и затопления понижений рельефа. В МЧС напомнили, что в случае необходимости можно позвонить по телефону доверия +7 (498) 505-41-70, а также по телефону спасения 01, с мобильного – 101.
Москвичей предупредили о дождливой погоде в ближайшие дни
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