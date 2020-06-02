В МЧС предупредили москвичей о грозе и ливнях 3 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильные дожди, порывистый ветер и гроза ожидаются в столице в среду, 3 июня, сообщает пресс-служба МЧС по Москве.

Восточный ветер усилится до 15 метров в секунду. Непогода сохранится до конца суток.

Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что дождливая погода продержится еще два дня, а к вечеру четверга, 4 июня, начнет подрастать атмосферное давление, из-за туч выглянет солнце.

Столбики термометров в этот день поднимутся до 20–21 градуса выше нуля, но местами еще возможны грозы. В пятницу будет еще теплее – 20–21 градус. Ожидается переменная облачность и солнце.

В МЧС заявили, что до пятницы, 5 июня, по области сохраняется угроза формирования паводков на реках.

