Здоровые прогулки. Как не простудиться в непогоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин в ходе беседы с Москвой 24 рассказал, как не простудиться после долгого нахождения дома и во время прогулок в прохладную погоду. По его мнению, крайне важно наладить свое питание.
Лишин считает, что во время режима самоизоляции иммунитет россиян ослаб. И вероятность заболевания ОРВИ при выходе на улицу в непогоду возросла.
Врач советует при выходе на улицу одеваться комфортно и по погоде. Он отметил необходимость носить вещи, закрывающие горло, и избегать сквозняков.
Также Лишин советует не перегружать организм активными физическими упражнениями. "Большие физические нагрузки сейчас не нужны. Нужны умеренные нагрузки, с небольшим усилением темпа. Недолгие пробежки, например. Потому что после долгого периода спокойствия связки, суставы, мышцы отвыкли от нагрузок", – заявил медик.
Крайне важным, по мнению терапевта, является правильное питание. Врач рекомендует соблюдать баланс активности и потребляемых продуктов, следить за расходом калорий.
Лишин отметил, что в рационе должно быть больше овощей, фруктов. Особое внимание стоит обратить на включение в питание меда и лимона.
Терапевт рекомендовал пропить курс витаминов. Он отметил, что витамин С прекрасно подходит для профилактики простуды. Лишин подчеркнул, что пить его стоит в первой половине дня и в небольших дозах. "В дозировке 1000 миллиграммов можно пропить его в течение 10 дней", – считает специалист.
По его мнению, организму в данный период необходим витамин D, так как количество солнца сейчас скудное. Медик отметил, что это позволит не только поддержать иммунитет, но и будет способствовать лучшему усвоению кальция.
"Не советую пить витаминный комплекс, лучше пить отдельно эти витамины", – заявил врач-терапевт.
Ранее главный врач городской поликлиники № 109 Яков Сандаков рассказал о правилах прогулок, разрешенных с 1 июня в столице.
Медик отметил, что прогулки на свежем воздухе являются наиболее простым способом улучшить самочувствие. За счет активного поступления кислорода повышается тонус организма.
Однако при выходе на улицу Сандаков рекомендовал следовать ряду обязательных правил. В частности, это соблюдение безопасного расстояния между людьми и, безусловно, ношение масок и перчаток в общественных местах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: