Здоровые прогулки. Как не простудиться в непогоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин в ходе беседы с Москвой 24 рассказал, как не простудиться после долгого нахождения дома и во время прогулок в прохладную погоду. По его мнению, крайне важно наладить свое питание.

Лишин считает, что во время режима самоизоляции иммунитет россиян ослаб. И вероятность заболевания ОРВИ при выходе на улицу в непогоду возросла.

Врач советует при выходе на улицу одеваться комфортно и по погоде. Он отметил необходимость носить вещи, закрывающие горло, и избегать сквозняков.

Также Лишин советует не перегружать организм активными физическими упражнениями. "Большие физические нагрузки сейчас не нужны. Нужны умеренные нагрузки, с небольшим усилением темпа. Недолгие пробежки, например. Потому что после долгого периода спокойствия связки, суставы, мышцы отвыкли от нагрузок", – заявил медик.

Крайне важным, по мнению терапевта, является правильное питание. Врач рекомендует соблюдать баланс активности и потребляемых продуктов, следить за расходом калорий.





Виктор Лишин врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Есть три закона здорового питания: регулярно, рационально и сбалансированно. С учетом этих трех факторов мы должны создавать свой рацион.

Лишин отметил, что в рационе должно быть больше овощей, фруктов. Особое внимание стоит обратить на включение в питание меда и лимона.

Терапевт рекомендовал пропить курс витаминов. Он отметил, что витамин С прекрасно подходит для профилактики простуды. Лишин подчеркнул, что пить его стоит в первой половине дня и в небольших дозах. "В дозировке 1000 миллиграммов можно пропить его в течение 10 дней", – считает специалист.

По его мнению, организму в данный период необходим витамин D, так как количество солнца сейчас скудное. Медик отметил, что это позволит не только поддержать иммунитет, но и будет способствовать лучшему усвоению кальция.

"Не советую пить витаминный комплекс, лучше пить отдельно эти витамины", – заявил врач-терапевт.

Ранее главный врач городской поликлиники № 109 Яков Сандаков рассказал о правилах прогулок, разрешенных с 1 июня в столице.

Медик отметил, что прогулки на свежем воздухе являются наиболее простым способом улучшить самочувствие. За счет активного поступления кислорода повышается тонус организма.

Однако при выходе на улицу Сандаков рекомендовал следовать ряду обязательных правил. В частности, это соблюдение безопасного расстояния между людьми и, безусловно, ношение масок и перчаток в общественных местах.