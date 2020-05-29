Дозированная нагрузка. Что нужно знать о пеших прогулках

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
С 1 июня в столице будет открыто большинство парков. В связи с этим ортопед, спортивный врач, хирург Андрей Литвиненко рассказал Москве 24 о нескольких правилах, которых стоит придерживаться любителям пеших прогулок.
Врач считает, что пешие прогулки приносят только пользу благодаря необходимому количеству потребляемого организмом кислорода и физической активности. Однако от длительных прогулок стоит воздержаться пожилым людям с заболеваниями сердца, легких, опорно-двигательного аппарата.
Специалист считает, что время прогулки может быть неограниченным, но с соблюдением одного важного условия – дозированной нагрузки.
Литвиненко заявил, что пешие прогулки полезны в любое время дня.
"Разницы никакой нет. Утром прогулки полезны, потому что они позволяют организму проснуться. Вечерние прогулки позволяют лучше заснуть", – считает врач.
Он подчеркнул, что людям, страдающим бессонницей, рекомендуются вечерние прогулки продолжительностью 15–20 минут. Это насытит организм кислородом, человеку легче дышится, проблемы с засыпанием проходят.
Литвиненко посоветовал выбирать правильную обувь. По его мнению, необходимо, чтобы она была спортивного типа, на мягкой подошве толщиной 1–1,5 сантиметра.
"При наличии плоскостопия, а это есть у 60-70% процентов населения, использовать ортопедические стельки, которые будут поддерживать стопу, не давая провисать своду стопы", – отметил Литвиненко.
Также с 1 июня москвичи смогут снова заниматься спортом на свежем воздухе. В связи с этим фитнес-тренер, диетолог Надежда Сенькова рассказала, как снова вернуться в форму без вреда для здоровья.
Что изменится в столице с 1 июня
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