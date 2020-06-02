Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется лето

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Еще один дождливый день ждет жителей столичного региона, а затем начнет быстро теплеть и выглянет солнце, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Прохладная, дождливая погода длится с 16–17 мая и кажется нескончаемой. Но хочу обрадовать жителей Москвы и центра европейской территории России: осталось день простоять и ночь продержаться", – цитирует синоптика "Интерфакс".
По его словам, в среду, 3 июня, еще будет облачно и дождливо, а воздух прогреется до 17–18 градусов тепла. В ночь на 4 июня также пройдут дожди. Изменения начнутся во второй половине дня четверга – атмосферное давление начнет подрастать, а из-за туч выглянет солнце.
Столбики термометров в этот день поднимутся до 20–21 градуса выше нуля, но местами еще возможны грозы. В пятницу будет еще теплее – 20–21 градус. Ожидается переменная облачность и солнце.
В субботу температура вырастет до 19–24 градусов, а в воскресенье – до 23–25 градусов. Теплее станут и ночи: в субботу ожидается 12–13 градусов, в воскресенье – 15 градусов выше нуля. На выходных будет светить яркое солнце, возможны теплые летние кратковременные дожди.
Вильфанд подчеркнул, что сейчас температурный фон в Москве и области больше соответствует концу апреля, а к концу недели он будет выше средних многолетних значений на 3–4 градуса. По словам синоптика, такой температурный фон соответствует самому жаркому времени для Москвы – концу июля.
Погода испортилась в столичном регионе еще в выходные. В последний день весны Москву накрыл сильный ливень.
Из-за непогоды городские службы переведены в усиленный режим работы, они оперативно устраняют последствия ливневых дождей. В общей сложности задействованы 470 бригад.
В целом за май выпало 314% месячной нормы осадков, этот месяц стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. В последний раз так много осадков за месяц выпадало в Москве в августе 2016 года – 167 миллиметров.
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