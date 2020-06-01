Синоптики рассказали, когда москвичам ожидать летнее тепло

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что теплая погода вернется в город 10 июня. Об этом она сообщила РИА Новости.

"Когда температура будет соответствовать норме или будет даже чуть выше нормы, тогда можно говорить, что стало тепло. Большую часть первой декады температура будет ниже климатической нормы, а последующие дни компенсируют прохладную первую декаду", – поделилась Позднякова. Она добавила, что для первого месяца лета температурная норма составляет 16,6 градуса.

Как уточняет главный специалист московского метеобюро, в июне днем столбики термометров могут подниматься до плюс 22 градусов. Ночные значения опускаются до 10-12 градусов. После первой декады июня температура в Москве будет выше или около нормы, пояснила Позднякова.

Ранее сообщалось, что сильный ветер сохранится в Москве до среды, 3 июня. По прогнозам синоптиков, в первую неделю лета в столице может выпасть 20–30% месячной нормы осадков.

Так, погода испортилась в городе еще в выходные. В последний день мая Москву накрыл сильный ливень. На этой неделе ожидается, что самым дождливым будет четверг, 4 июня.

Кроме того, до этого горожанам пообещали июнь с арктическими вторжениями. Прошедшие в конце мая сильные дожди в России вызвали активный циклон с юга.