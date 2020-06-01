Жителям столицы пообещали июнь с арктическими вторжениями

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице к концу текущей недели ожидается потепление, однако во второй половине июня прогнозируются новые волны холода. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Синоптики отмечают, что прошедшие в конце мая сильные дожди в России вызвали активный циклон с юга.

"Он раскрутился над Черным морем в четверг и в конце прошедшей недели накрыл центральные области. Однако дальше на север его не пропустил скандинавский антициклон, который в ближайшие дни будет сохранять свои позиции ", – говорится в сообщении.

По прогнозам, в столице самыми сложными в плане погоды ожидаются первые дни новой недели, а затем осадки начнут ослабевать, а температура повысится.

Прогнозируется, что в предстоящие дни в воздух прогреется до плюс 12–13, а к пятнице потеплеет до плюс 20. Синоптики прогнозируют, что теплая погода продержится до середины июня.

"Но в целом характер погоды в начале лета будет неустойчивым, и во второй половине месяца центр страны подвергнется еще нескольким арктическим вторжениям", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в европейской части России в июне ожидается около нормы. Чуть выше нормы ожидается температура на севере Уральского, Сибирского и Чукотского автономных округов. Большинство осадков придется на крайний север Урала, юг Камчатки, Сахалин и районы Хабаровского края.

Согласно прогнозам синоптиков, в первый день лета москвичей ждет резкое похолодание. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, оно связано с приходом "очень холодного воздуха из Арктики". Так, температура воздуха может упасть до 12–15 градусов на несколько дней. При этом осадков не ожидается.

