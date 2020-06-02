Москвичей предупредили о дождливой погоде в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе со среды до утра четверга объявлен желтый уровень опасности из-за дождя, сообщает Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Ветер. Период предупреждения – с 9:00 3 июня до 21:00 3 июня. Местами сильный дождь. Период предупреждения – с 14:00 3 июня до 9:00 4 июня", – говорится в сообщении.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что дождливая погода продержится еще два дня, а к вечеру четверга, 4 июня, начнет подрастать атмосферное давление, из-за туч выглянет солнце.

Столбики термометров в этот день поднимутся до 20–21 градуса выше нуля, но местами еще возможны грозы. В пятницу будет еще теплее – 20–21 градус. Ожидается переменная облачность и солнце.

СНТ Амарант затопило после сильных дождей

Из-за сильных дождей городские службы переведены в усиленный режим работы, они оперативно устраняют последствия ливней. В общей сложности задействованы 470 бригад.

В целом за май выпало 314% месячной нормы осадков, этот месяц стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. В последний раз так много осадков за месяц выпадало в Москве в августе 2016 года – 167 миллиметров.

В МЧС заявили, что до пятницы, 5 июня, по области сохраняется угроза формирования паводков на реках и затопления понижений рельефа.