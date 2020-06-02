Более 25% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за сутки может выпасть более 20 миллиметров осадков, сообщает портал "Метеоновости".

"В ближайшие сутки погоду в столичном регионе будет определять южный циклон, с которым может выпасть более 20 миллиметров осадков", – сообщили синоптики.

Они отметили, что накануне в городе выпало пять миллиметров осадков при месячной норме в 75 миллиметров. Средняя суточная температура воздуха оказалась на шесть градусов ниже нормы.

По прогнозам метеорологов, такая облачная и холодная погода в начале лета случается раз в 12 лет. Похожая погода была в городе в 1965 году, когда днем столбики термометров не превышали 9,3 градуса.

Погода испортилась в столичном регионе еще в выходные. В последний день весны Москву накрыл сильный ливень. На текущей неделе ожидается, что самым дождливым будет четверг, 4 июня.

Из-за непогоды городские службы переведены в усиленный режим работы, они оперативно устраняют последствия ливневых дождей. В общей сложности задействованы 470 бригад.

В целом за май выпало 314% месячной нормы осадков, этот месяц стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. В последний раз так много осадков за месяц выпадало в Москве в августе 2016 года – 167 миллиметров.

