Синоптики рассказали, когда тепло вернется в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в конце текущей рабочей недели и в выходные ожидается теплая погода. Об этом сообщает RT.
По словам метеоролога, в четверг воздух в городе прогреется до +18... +20 градусов. Сама по себе погода 3 июня ожидается облачной, с прояснениями.
"В дневные часы пятницы температурный фон останется практически таким же, как и в предыдущий день, – +20 градусов. В ночь на субботу – +7... +12 градусов по региону, а дневная температура – +17... +22 градусов", – заявила специалист.
Подобная тенденция на потепление в Москве объясняется тем, что город окажется в теплом секторе регионального циклона. В частности, из-за этого практически не будет осадков – возможны только кратковременные дожди.
Позднякова отметила, что к воскресенью можно ожидать 23-25 градусов тепла. Ночь с субботы на воскресенье также станет теплее, чем в предыдущие дни измерений, – +14... +16.
По данным портала "Метеоновости", 3 и 4 июня в Москве может выпасть до двух третей месячной нормы осадков. До 30 миллиметров ожидается в ночь на четверг, этот период прогнозируется как наиболее сложный. Метеорологи отмечают, что 4 июня может быть установлен рекорд по осадкам в 21-м веке.
При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил, что после четверга в Москве действительно наметится тенденция к потеплению. Он заявил, что июльскую хорошую погоду можно будет ожидать и в начале следующей недели.
Когда из столичного региона уйдут дожди
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