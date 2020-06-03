Сильные дожди ожидаются в столице в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области до четверга из-за сильного дождя. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Синоптики предупредили, что потенциально опасная погода прогнозируется в столичном регионе с 14:00 3 июня до 09:00 4 июня.
Погода испортилась в столичном регионе еще в выходные. В последний день весны Москву накрыл сильный ливень. На текущей неделе ожидается, что самым дождливым будет четверг, 4 июня.
Из-за непогоды городские службы переведены в усиленный режим работы, они оперативно устраняют последствия ливневых дождей. В общей сложности задействованы 470 бригад.
Главное управление МЧС по Московской области оповестило граждан, что до 5 июня в регионе сохранится угроза формирования паводков на реках и затопления понижений рельефа. В МЧС напомнили, что в случае необходимости можно позвонить по телефону доверия +7 (498) 505-41-70, а также по телефону спасения 01, с мобильного – 101.
В целом за май выпало 314% месячной нормы осадков, этот месяц стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. В последний раз так много осадков за месяц выпадало в Москве в августе 2016 года – 167 миллиметров.
Когда из столичного региона уйдут дожди
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