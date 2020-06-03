Коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности из-за ливня и ветра

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого ливня и усиления ветра. Об этом рассказал заместитель мэра Петр Бирюков, передает Агентство "Москва".

"Все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций, приведены в готовность, приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня", – поделился Бирюков. Он уточнил, что с 15:00 среды до 9:00 четверга в Москве прогнозируется сильный дождь. Согласно данным синоптиков, в столице может выпасть до 25 миллиметров осадков.

Кроме того, усилится ветер, порывы которого достигнут до 17 метров в секунду. В настоящий момент, по словам Бирюкова, в Москве дежурит около 300 аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов.

Службы готовы устранять последствия падения деревьев, повреждений линий электропередачи, дорожных знаков и других. "Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания", – отметил заммэра.

Ранее в МЧС предупредили москвичей о грозе и ливнях в среду. Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Помимо того, спасатель рассказал, как защитить себя во время грозы. 3 и 4 июня в Москве может выпасть до двух третей месячной нормы осадков.