Полувековой рекорд по осадкам побит в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рекорд 51-летней давности по количеству выпавших осадков побит в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

"Вчера выпало 29 миллиметров осадков. Состоялся рекорд по суточному количеству осадков. До этого был рекорд – 25 миллиметров в 1969 году для даты 4 июня", – рассказал специалист.

За прошедшие сутки в столичном регионе выпала почти половина месячной нормы осадков. Их прирост за ночь достиг 22 миллиметров при месячной норме 75 миллиметров.

Синоптики предупредили, что потенциально опасная погода из-за дождя прогнозируется в столичном регионе до 12:00 6 июня. В Подмосковье предупреждение начнет действовать с 12:00 5 июня.

Метеорологи прогнозируют, что дожди с грозами сохранятся в столичном регионе до конца недели, но при этом температура будет стремительно увеличиваться. К воскресенью столбики термометров могут подняться до +27 градусов.

В начале следующей недели столбики термометров могут подняться до +28 градусов, а к среде температура прибавится еще на четыре градуса, подчеркивала синоптик Татьяна Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил, что в Москве действительно наметится тенденция к потеплению. По словам синоптика, температурный фон к концу недели будет выше средних многолетних значений на 3–4 градуса, он будет соответствовать самому жаркому времени для Москвы – концу июля.

