Сильные дожди в Москве не закончатся до субботы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столице и области из-за сильного дождя. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики предупредили, что потенциально опасная погода прогнозируется в столичном регионе до 12:00 6 июня. В Подмосковье предупреждение начнет действовать с 12:00 5 июня.

Также в столице и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, порывы которого могут доходить до 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 09:00 5 июня. Горожан также предупредили о возможных грозах.

За сутки в столичном регионе выпала почти половина месячной нормы осадков. Их прирост за ночь достиг 22 миллиметров при месячной норме 75 миллиметров.

Метеорологи прогнозируют, что дожди с грозами сохранятся в столичном регионе до конца недели, но при этом температура будет стремительно увеличиваться. К воскресенью столбики термометров могут подняться до +27 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил, что после четверга в Москве действительно наметится тенденция к потеплению.

По словам синоптика, температурный фон к концу недели будет выше средних многолетних значений на 3–4 градуса, он будет соответствовать самому жаркому времени для Москвы – концу июля. Он добавил, что хорошую погоду можно будет ожидать и в начале следующей недели.

