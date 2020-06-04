Почти половина месячной нормы осадков выпала в столице за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро столицы.
По данным синоптиков, в городе выпало около 47% месячной нормы осадков. Их прирост за ночь достиг 22 миллиметров при месячной норме в 75 миллиметров.
Метеорологи прогнозируют, что дожди с грозами сохранятся в столичном регионе до конца недели, но при этом температура будет стремительно увеличиваться. К воскресенью столбики термометров могут подняться до +27 градусов.
Погода испортилась в столичном регионе еще в выходные. В последний день весны Москву накрыл сильный ливень. Из-за непогоды городские службы переведены в усиленный режим работы, они оперативно устраняют последствия ливневых дождей. В общей сложности задействованы 470 бригад.
Тем временем метеорологи из центра погоды "Фобос" рассказали, что уже в выходные натиск тепла усилится и придет настоящее жаркое лето. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что июльскую хорошую погоду можно будет ожидать и в начале следующей недели.
В Москве и области могут возникнуть новые подтопления
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: