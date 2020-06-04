Почти половина месячной нормы осадков выпала в столице за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро столицы.

По данным синоптиков, в городе выпало около 47% месячной нормы осадков. Их прирост за ночь достиг 22 миллиметров при месячной норме в 75 миллиметров.

Метеорологи прогнозируют, что дожди с грозами сохранятся в столичном регионе до конца недели, но при этом температура будет стремительно увеличиваться. К воскресенью столбики термометров могут подняться до +27 градусов.

Погода испортилась в столичном регионе еще в выходные. В последний день весны Москву накрыл сильный ливень. Из-за непогоды городские службы переведены в усиленный режим работы, они оперативно устраняют последствия ливневых дождей. В общей сложности задействованы 470 бригад.

Тем временем метеорологи из центра погоды "Фобос" рассказали, что уже в выходные натиск тепла усилится и придет настоящее жаркое лето. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что июльскую хорошую погоду можно будет ожидать и в начале следующей недели.

