Загруженность дорог в Москве приближается к допандемическим значениям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Количество автомобилей на дорогах столицы увеличилось за неделю на 6% и достигло 2,5 миллиона. Таким образом, загруженность дорог приближается к значениям до начала эпидемии коронавируса, сообщили ТАСС в Центре организации дорожного движения.
В ЦОДД пояснили, что рост числа автомобилей обусловлен отменой всероссийских нерабочих дней, восстановлением деловой активности и началом дачного сезона.
"Сейчас 2,5 миллиона авто в день и 4 балла, а когда у нас было на дорогах 3,1 миллиона авто, до пандемии, то загруженность дорог оценивалась в 7-8 баллов", – отметили в ЦОДД.
Ранее сообщалось, что около 1,5 тысячи автомобилей каршеринга арендовали жители столицы в первый день возобновления работы сервиса. Больше всего автомобили каршеринга арендовали в Таганском и Тверском районах, а также в Люблине и Куркине.
С 27 мая для поездок по столице необходимо использовать только московские пропуска. Разрешение необходимо для поездок на личном и общественном транспорте.
Пропуск выдается для выезда на работу, в больницу или для личных целей. Для разовых поездок пропуск можно получить дважды в неделю. Общественным транспортом в столице можно пользоваться только при наличии транспортных карт "Тройка", "Стрелка" или социальной карты.
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