Около 1,5 тыс автомобилей каршеринга арендовали в первый день работы сервиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Около 1,5 тысячи автомобилей каршеринга арендовали жители столицы в первый день возобновления работы сервиса. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"С 25 мая мы частично возобновили работу операторов краткосрочной аренды, к сервису уже подключились "Яндекс.Драйв", "Делимобиль", BelkaCar и YouDrive с общим парком более 30 тысяч машин", – приводит слова Ликсутова ТАСС.
По его словам, больше всего автомобили каршеринга арендовали в Таганском и Тверском районах, а также в Люблине и Куркине.
Ликсутов подчеркнул, что на данный момент в Москве каршеринговый автомобиль можно взять в аренду минимум на пять дней. После завершения аренды автомобиль снимается с линии и отправляется на полную дезинфекцию.
Ранее сообщалось, что специалисты Центра организации дорожного движения будут проверять отправку автомобилей операторов каршеринга на дезинфекцию после каждой завершенной аренды. В ЦОДД сообщили, что операторы должны будут соблюдать требования санитарной безопасности, которые выпустил Роспотребнадзор.
Также отмечалось, что перед началом использования арендованной машины на нее необходимо оформить пропуск, а также указать в приложении оператора сервиса.
Каршеринг возобновил работу в Москве
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