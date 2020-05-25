ЦОДД будет проверять отправку машин каршеринга на дезинфекцию после аренды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты Центра организации дорожного движения будут проверять отправку автомобилей операторов каршеринга на дезинфекцию после каждой завершенной аренды, передает пресс-служба столичного департамента транспорта.
В ведомстве сообщили, что операторы должны будут соблюдать требования санитарной безопасности, которые выпустил Роспотребнадзор.
"Столичный ЦОДД при помощи геолокации и телематического оборудования будет проверять, что после завершения каждой аренды автомобили отправились на мойку. Требования о минимальном сроке аренды будут контролироваться с помощью Единой навигационной системы Москвы", – сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
В ведомстве отметили, что после каждого случая использования машина должна быть отправлена на деинфекцию. Минимальный срок аренды автомобиля каршеринга составляет пять дней. Кроме того, перед началом использования машины на нее необходимо оформить пропуск, а также указать в приложении оператора сервиса.
"Операторы готовы выполнять требования правительства Москвы и Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасность своих пользователей <...> Роспотребнадзор сейчас проводит дополнительный инструктаж моек, с которыми сотрудничают операторы", – рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов.
Ранее стало известно, что минимальный срок аренды автомобиля в пять дней ввел оператор каршеринга YouDrive. После проверки пропуска у водителя с него сразу будет взята оплата за пять суток использования машины. У YouDrive стоимость пятидневной аренды составит 5 тысяч рублей.
Столичный каршеринг возобновляет работу
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