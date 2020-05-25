Некоторые учреждения в Москве возобновляют прием посетителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С 25 мая некоторые государственные учреждения Москвы возобновляют прием посетителей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, свои двери для посетителей открывают 88 офисов "Мои документы". Чтобы попасть на прием, необходима предварительная запись. Для этого нужно зарегистрироваться на mos.ru и в специальной форме назвать причину обращения в учреждение.

Жители столицы смогут получить 144 услуги в офисах, расположенных в каждом округе. Еще шесть услуг окажут сотрудники районных отделов МВД.

Во всех центрах можно будет подать документы на оформление водительских прав, российского паспорта, встать на регистрационный учет по месту пребывания или по месту жительства.

В 17 офисах будут оформлять документы по кадастровому учету и регистрации прав по заявлению от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Остальные 84 услуги по-прежнему доступны пользователям в электронном виде.

Свои двери для посетителей открывает и департамент городского имущества для приема заявлений на оказание госуслуг и выдачу ответов по ранее поданным обращениям. Заработают отделения службы одного окна на улице Бахрушина и в 1-м Красногвардейском проезде. Для обращения нужна предварительная запись.

С понедельника, 25 мая, также возобновляет работу сервисный центр "Московский транспорт", расположенный на улице Старой Басманной. С 12 мая работает сервисный центр на улице 1905 года.

Посетители центров могут подать обращение по вопросам, касающимся московского парковочного пространства, получить разрешение на возврат транспортного средства со спецстоянки, обжаловать постановление об административном правонарушении и получить консультации по другим вопросам.

Возобновляется и работа столичного каршеринга на срок от пяти календарных дней. У работодателей же появилась возможность оформлять цифровые пропуска для сотрудников.

Ранее Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса. Собянин заявил, что введенные в столице с апреля ограничительные меры показали хорошие результаты.

Он подчеркнул, что Москве удалось избежать "худших сценариев развития пандемии". Количество случаев заражения начало снижаться, а после выздоровления из больниц выписывается все больше людей.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 5,2 миллиона случаев заражения, более 337 тысяч человек скончалось. В России выявлен 344 481 случай COVID-19, вылечились 113 299 человек, скончался 3 541.

