Каршеринг YouDrive разрешит арендовать машины не менее чем на 5 дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Оператор каршеринга YouDrive ввел в столице тариф с минимальным сроком аренды машины от пяти дней. Об этом говорится в аккаунте компании на странице "ВКонтакте".
"Несколько важных деталей: минимальный срок аренды – 5 дней, арендовать авто пока можно только при наличии долгосрочного пропуска. Забронируйте автомобиль – мы покажем его номер", – рассказали представители компании.
Отмечается, что после проверки пропуска у водителя с карты сразу спишется стоимость за 5 суток аренды. Она составит 5 тысяч рублей. Так, после каждой аренды YouDrive проведет полную дезинфекцию транспортного средства.
"Километры считаются отдельно – 8 рублей/километр", – говорится в сообщении.
Согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, с 22 апреля работа операторов каршеринга была приостановлена. Ограничительные меры в Москве действуют до 31 мая. Их распространили на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.
Ранее стало известно, что каршеринг может возобновить работу в Москве с 25 мая. Глава города рассказал о первом этапе смягчения ограничений, введенных ранее в столице в целях нераспространения коронавирусной инфекции.
Какие ограничения смягчат с 25 мая
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