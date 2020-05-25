Как будет работать каршеринг в Москве

25 мая столицу ждет первый этап смягчения ограничений, вызванных пандемией. В частности, в офисы выходят сотрудники центров "Мои документы". Также возобновляет работу столичный каршеринг после перерыва более чем на месяц. Правда, пока арендовать автомобиль можно будет только при определенных условиях, установленных указом мэра Москвы. Рассказываем, в каком режиме начнут работу крупные столичные каршеринговые компании, а также какие еще послабления режима самоизоляции ждут город в конце месяца.

Ушли на стоянку

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Причиной прекращения работы каршеринга в столице, естественно, послужила пандемия коронавируса. Первый раз столичные сервисы приостановили предоставление своих услуг 13 апреля: стало невозможно соблюдать режим дезинфекции, а также на 60% упал спрос из-за вынужденной самоизоляции жителей Москвы и Подмосковья.

22 апреля услуги сервисов приостановили уже официально. По словам Сергея Собянина, это позволило избежать передачи вируса через поверхности внутри автомобилей.





Сергей Собянин мэр Москвы В каршеринге нет ни водителя, ни ответственных – никого. Вот может человек 10–15 за день пройти, один из них будет ковидный, и все десять человек окажутся потом на больничной койке, поэтому мы закрыли каршеринг.

Пока автомобили каршеринга стояли без дела, руководители сервисов постарались отогнать большую часть машин за город на пустующие парковки торговых центров, чтобы освободить спальные районы для стоянки личных автомобилей жителей.

"У "Делимобиля" около 11 тысяч машин. Мы по возможности забрали большинство из них на полигоны и арендовали большие площадки около ТЦ на границах МКАД", – рассказали Москве 24 в пресс-службе сервиса.

Сотни машин каршеринга остаются на парковке

Однако уже с 25 мая, согласно указу мэра Москвы, фирменные автомобили смогут вернуться на дороги. Услуга аренды ТС вновь будет доступна для жителей города, правда, пока в неполном объеме. Собянин перечислил несколько условий, при которых сервисы смогут предоставлять свои машины гражданам.

"Арендовать машину разрешается не менее чем на пять дней. Для передвижения по городу у клиента должен быть цифровой пропуск", – заявил мэр Москвы. Он также отметил, что такой режим работы не является каршерингом в полном смысле слова. При этом Собянин допустил, что долгосрочная аренда авто станет приемлемым решением для операторов и будет пользоваться определенным спросом у москвичей.

Срок, стоимость и другие условия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Мы уже начали готовиться. Последние несколько дней проверяли аккумуляторы наших автомобилей, а также их техническое состояние в целом. Сейчас авто грузим на фуры. Сначала они поедут на мойку, а следом – на дезинфекцию. Только после этого машины будут расставлять по городу в местах, где раньше был высокий спрос", – рассказали в пресс-службе "Делимобиля".

Однако пока вопросы о количестве режимов аренды и их стоимости в компании на стадии разработки.





пресс-служба "Делимобиля" Конечно, минимальный срок аренды будет пять суток. Но, скорее всего, мы предложим несколько вариантов. Также и стоимость. Раньше суточная аренда автомобилей стоила около двух тысяч рублей в среднем. Десять тысяч за пять дней – за такую сумму автомобили вряд ли будут брать. Поэтому пока мы разрабатываем решения, которые удовлетворят и клиентов, и компанию.

В свою очередь, оператор "Яндекс.Драйв" уже готов поделиться всей информацией о своих тарифах. "Машины категорий "на каждый день", "на каждый день +" и грузовые можно будет взять на пять, семь и 14 дней, а потом продлить, если необходимо. В тариф включена аренда машины – от 5 600 рублей за пять дней, а километры оплачиваются дополнительно – от 11,5 рубля за километр", – рассказали в компании журналистам.

Сооснователь компании BelkaCar Екатерина Макарова заявила, что их автомобили будут работать только в одном режиме – на пять суток. После каждой аренды сотрудники сервиса будут производить полную дезинфекцию автомобиля. При этом стоимость аренды будет составлять девять и семь тысяч рублей в зависимости от марки автомобиля.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"С 25 мая на дороги выйдет только часть автомобилей. Ввести сразу весь автопарк не получится. У многих машин сел аккумулятор, некоторые находятся на техобслуживании. Но основная часть авто будет в доступе у москвичей", – рассказала Макарова Москве 24.

Кроме того, все компании внесли изменения в свои электронные приложения. Теперь бронь автомобиля будет доступна только после введения данных о цифровом пропуске водителя.





пресс-служба "Делимобиля" При этом автомобили будут доступны только людям с пропусками, действующими минимум пять дней. С краткосрочными пропусками поездка будет невозможна. Если ваш цифровой пропуск истекает, например, через три дня, поездка также будет невозможна.

"Действительность пропуска будет проверяться раз в сутки в течение того срока, пока действует аренда", – добавили в "Яндекс.Драйве".

О готовности работать в усеченном режиме заявила и компания YouDrive. В пресс-службе организации назвали главным на этом этапе снижение ротации водителей и рассказали, какие меры для этого уже приняты. "Мы рады, что можем вернуться к работе, пусть и в таком непривычном формате. Мы уже сделали соответствующие доработки в нашем сервисе, пользователи смогут вносить номера пропусков при бронировании авто", – говорится в сообщении.

Представители компании добавили, что в цифровой пропуск можно будет внести арендованное авто. При бронировании приложение YouDrive покажет марку и номер конкретного автомобиля.

Взять напрокат транспорт также можно будет ровно на пять дней. Стоимость аренды составит пять тысяч рублей, при этом километры будут считаться отдельно – по восемь рублей за каждый.

Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений