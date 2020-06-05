Водителям посоветовали не парковаться возле деревьев из-за ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Автомобилистов призвали к осторожности из-за дождя с грозами и сильного ветра. Об этом говорится на официальной странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
По данным синоптиков, порывы ветра могут доходить до 18 метров в секунду. Водителей призвали не парковать свои автомобили под деревьями и билбордами.
"Будьте сегодня аккуратнее – действует экстренное предупреждение по погоде. Не паркуйтесь под деревьями и билбордами, не забывайте зонты. И планируйте время поездок на дачу – в вечерний час пик на дорогах может быть плотно", – говорится в сообщении.
Метеорологи прогнозируют, что дожди с грозами сохранятся в столичном регионе до конца недели, но при этом температура будет стремительно увеличиваться. Москвичей предупредили о потенциально опасной погоде.
Ранее в столичном департаменте транспорта оповестили москвичей о возможных заторах на дорогах после 15:00 из-за выезжающих из города автомобилей. В Дептрасе подчеркнули, что уже к 10:00 загруженность дорог оценивалась в три балла.
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