Водителям посоветовали не парковаться возле деревьев из-за ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автомобилистов призвали к осторожности из-за дождя с грозами и сильного ветра. Об этом говорится на официальной странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

По данным синоптиков, порывы ветра могут доходить до 18 метров в секунду. Водителей призвали не парковать свои автомобили под деревьями и билбордами.

"Будьте сегодня аккуратнее – действует экстренное предупреждение по погоде. Не паркуйтесь под деревьями и билбордами, не забывайте зонты. И планируйте время поездок на дачу – в вечерний час пик на дорогах может быть плотно", – говорится в сообщении.

Метеорологи прогнозируют, что дожди с грозами сохранятся в столичном регионе до конца недели, но при этом температура будет стремительно увеличиваться. Москвичей предупредили о потенциально опасной погоде.

Ранее в столичном департаменте транспорта оповестили москвичей о возможных заторах на дорогах после 15:00 из-за выезжающих из города автомобилей. В Дептрасе подчеркнули, что уже к 10:00 загруженность дорог оценивалась в три балла.

