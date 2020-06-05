Москвичей предупредили о заторах после 15:00

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На столичных дорогах после 15:00 могут образоваться заторы из-за выезжающих из города автомобилей, сообщает пресс-служба Дептранса.

Также в Дептрансе отметили, что загруженность дорог, по данным "Яндекса", по состоянию на 10:00 оценивалась в три балла.

Ранее стало известно, что спрос на загородную недвижимость вырос среди россиян на 20% во время пандемии коронавируса. Чаще всего люди интересуются домами площадью более чем в 100 квадратных метров. Однако россияне не стремятся к роскоши в выборе дачи, в связи с чем главным критерием является тишина и домашний уют.

Эксперты отмечают, что спрос вырос как на аренду, так и на покупку загородной недвижимости. Это связано с тем, что во время пандемии коронавируса россияне стали осознавать преимущества проживания в таком доме.

