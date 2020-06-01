Водители смогут обжаловать штрафы за езду в Москве без пропуска по видеосвязи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Департамент транспорта Москвы сообщил в своем Telegram-канале, что юрлица, которые желают обжаловать штраф за нарушение пропускного режима в столице, с 2 июня будут принимать по видеосвязи.
"С завтрашнего дня специалисты МАДИ начнут принимать юридических лиц, в отношении которых возбуждено дело за езду без пропуска по статье 20.6.1 КоАП РФ, в Skype и WhatsApp", – отмечается в сообщении.
В департаменте добавили, что перед этим столичный житель должен подготовить пакет документов. В него должны входить материалы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия, а также копии других документов, которые имеют отношение к делу.
В настоящий момент обжаловать штраф можно через электронную почту, а также через порталы mos.ru, "Автокод" или "Московский транспорт". В случае возникновения каких-либо вопросов москвичи могут позвонить по горячей линии "Московского транспорта" по номерам телефонов +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного).
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в столице отменили 3471 штраф водителям, которые ошиблись в госномере автомобиля при оформлении пропуска. В случае неправильного ввода москвичам необходимо ввести верные данные в пропуск.
Кроме того, начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков рассказал, что в первой половине июня на портале mos.ru запустят новый видеосервис, благодаря которому можно будет обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции. Обсудить проблему со специалистами можно будет по видеосвязи. Данчиков заверил, что очное присутствие в управлении в этом случае не требуется.
Согласно данным столичного ЦОДД, 1 июня около 3% автомобилистов передвигалось по городу без пропусков. Всего в Москве оформлено 3,4 миллиона разрешений.
В столице до сих пор действует система пропусков для передвижения на личном или общественном транспорте. С 27 мая для передвижения по городу необходимо наличие исключительно московского цифрового пропуска.
Обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции можно будет по видеосвязи
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