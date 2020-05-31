Москвичи смогут обжаловать штрафы за нарушения во время пандемии онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жители Москвы смогут обжаловать штрафы за нарушение безопасного поведения во время пандемии коронавируса онлайн, сообщает ТАСС.

Как рассказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков, специальный видеосервис хотят запустить на mos.ru в первой половине июня.

"Если москвич хочет принять личное участие в обжаловании штрафа, привести в свою защиту доказательства, если случай сложный и требуются дополнительные разъяснения, ему будет предоставлена возможность обсудить свой случай с инспекторами по видеосвязи. Приезжать на очную встречу в управление не нужно", – заявил он.

Данчиков пояснил, что в удобной форме удаленного видеосервиса можно поучаствовать в рассмотрении своего административного дела, услышать всю информацию, представить свои документы, дополнительные бумаги, доказательства и справки.

По его словам, рассмотрение таких жалоб включает работу с персональными данными, которые должны быть верифицированы и защищены, поэтому ссылка на видеоконференцию будет передана гражданину в личном кабинете на mos.ru. Москвичи будут заранее знать дату и время заседания по их вопросу.

Сейчас специалисты тестируют сервис в различных вариантах, чтобы он работал бесперебойно, а люди могли понятно и интуитивно им воспользоваться, добавил Данчиков.

Он напомнил, что жители столицы могут подать обращение на обжалование штрафа уже сейчас: форма заявки, в которой гражданин может заполнить свои данные и прикрепить подтверждающие документы, размещена на mos.ru.

Начальник Главконтроля также отметил, что, когда у москвича есть безусловное подтверждение своей правоты в виде подтверждающего документа, очное участие в обсуждении штрафа или "видеообжалование" проводить смысла нет. Такой штраф будет аннулирован автоматически.

Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют отменить 370 штрафов за нарушение пользователей приложения "Социальный мониторинг". Евгений Данчиков также заявил, что через приложение "Социальный мониторинг" в Москве выписали порядка 54 тысяч штрафов. Их назначили автоматически.

Соблюдение безопасного поведения во время пандемии контролируется с помощью сервиса "Социальный мониторинг". Им обязаны пользоваться пациенты с подтвержденным коронавирусом или симптомами ОРВИ, а также контактировавшие с ними.

В МАДИ подготовили образцы заявлений на обжалование штрафов за езду без пропуска. Сделать это можно не выходя из дома через порталы mos.ru или "Автокод".

