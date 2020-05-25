МАДИ отменила почти 2,5 тыс штрафов за ошибку в номере при оформлении пропуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила почти 2,5 тысячи штрафов столичным водителям за ошибку в номере при оформлении цифрового пропуска, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта.

В ведомстве напомнили, что обжаловать штраф можно дистанционно. Направить жалобу можно с помощью сервисов mos.ru и "Автокод".

Для подачи обращения через mos.ru нужно выбрать один из образцов заявлений, заполнить его, а после этого перейти в раздел электронной приемной для подачи онлайн-обращения.

На портале "Автокод" нужно выбрать раздел "Обращения", перейти в подпункт "Обращения в МАДИ" и нажать на кнопку "Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении".

В пресс-службе МАДИ подчеркнули, что каждую жалобу рассматривают индивидуально.