Обжаловать штрафы за передвижение на автомобиле без пропуска можно онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские водители смогут обжаловать штрафы за передвижение на автомобиле без цифрового пропуска на сайтах mos.ru и "Автокод". Об этом сообщает пресс-служба Московской автодорожной инспекции.

"Чтобы граждане не совершали необязательные поездки, они могут оперативно получить информацию о штрафах за передвижение на автомобиле без цифрового пропуска и направить жалобу онлайн с помощью сервисов mos.ru и "Автокод", – приводит сообщение пресс-службы "Интерфакс".

Отмечается, что для подачи обращения через mos.ru нужно выбрать один из образцов заявлений, заполнить его, а после этого перейти в раздел электронной приемной для подачи онлайн-обращения.

На портале "Автокод" нужно выбрать раздел "Обращения", перейти в подпункт "Обращения в МАДИ" и нажать на кнопку "Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении".

В пресс-службе МАДИ подчеркнули, что каждую жалобу рассматривают индивидуально.

С 15 апреля начала действовать система пропусков для поездок по Москве и области. Систему ввели для более полной реализации мер по ограничению передвижения по городу, которые ввел Сергей Собянин.

Разрешение необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Для разовых поездок пропуск можно получить дважды в неделю.

Для поездок в больницы и поликлиники, а также для волонтерской деятельности оформлять пропуск можно каждый день. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен. Также пропуска не нужны детям до 14 лет.

Оформить цифровой пропуск можно вновь тремя способами

С 22 апреля в столице начала действовать автоматическая система проверки пропусков. Общественным транспортом в столице можно пользоваться только при наличии транспортных карт "Тройка", "Стрелка" или социальной карты. Номер проездного документа нужно указать при оформлении пропуска.

Ранее Сергей Собянин продлил до 31 мая режим ограничений в столице, связанный с коронавирусом. До этой же даты автоматически продлились рабочие пропуска.