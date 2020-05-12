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Москва 24

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Общество

12 мая, 18:26

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Можно ли заразиться коронавирусом, не выходя из дома и не контактируя с больными

Домашняя угроза: можно ли заразиться коронавирусом не выходя из дома
общество безопасность

С 12 мая в Москве объявлен обязательный масочный режим. Тем не менее большинство москвичей остается в режиме самоизоляции до конца мая. Многие из них обеспокоены большей вероятностью заболеть коронавирусом из-за того, что с понедельника на работу вышло около 500 тысяч горожан и кто-то из них может принести с собой вирус. Эксперты-вирусологи рассказали Москве 24, можно ли заразиться COVID-19 через подъезд, мусоропровод, общедомовую вентиляцию или соседский балкон.

Вентиляция и мусоропровод – повод для беспокойства?

Фото: depositphotos/22ImagesStudio

Маловероятно, что коронавирус может попасть к вам в квартиру через общедомовую вентиляцию, считает директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов. "Во-первых, не во всех домах такая вентиляция есть. А во-вторых, эксперты оспаривают возможность такой передачи, потому что воздушно-капельный путь означает, что возбудитель не циркулирует по системе вентиляции, а может передаваться на какое-то небольшое расстояние", – пояснил Викулов в диалоге с Москвой 24.

Передача воздушно-капельным путем предполагает все-таки близкий, тесный контакт, поэтому социальное дистанцирование – один из важных моментов рекомендаций по безопасности.
Георгий Викулов
директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист

Слабую вероятность заразиться коронавирусом в своей квартире через вентиляционные системы подтверждает и вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. "Вероятность заразиться через домовую вентиляцию существует, но крайне низкая. Здесь никогда нельзя на 100% утверждать: это вопрос шанса, и против случайности мы не застрахованы. Но этот шанс очень невысок", – подчеркнул Альтштейн.

Также эксперты сходятся во мнении, что вряд ли вирус может к вам попасть при использовании мусоропровода. Однако при выходе в подъезд они рекомендуют соблюдать меры безопасности: надевать маску и перчатки. Если подъезд слабо проветривается, можно заразиться при контакте с перилами, ручками или, например, при нажатии кнопок в лифте.

Вирусолог Альтштейн рекомендует обрабатывать перчатки антисептиком до и после выхода в подъезд или выноса мусора на улицу. Ведь, несмотря на закрытые руки, человек трогает в перчатках ручки своих дверей и таким образом может принести вирус домой.

Вероятность заражения от соседа с балкона

Фото: depositphotos/22ImagesStudio

По словам директора НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врача-инфекциониста Георгия Викулова, случаев заражения в домашних условиях без прямого контакта с инфицированными не было. "За месяцы эпидемии ни в одной стране мира нет описания подобных случаев, чтобы человек находился один в домашних условиях, никуда не выходил, ни с кем не контактировал и заболел", – отметил Викулов.

Все случаи заболевания дома были связаны с тем, что кто-то принес инфекцию. Например, ребенок с бессимптомной формой коронавируса заразил бабушку или родителей. То есть передача происходит от человека к человеку при непосредственном контакте. Поэтому заражение от кашляющего на балконе соседа может произойти, только если вы с ним активно и тесно общаетесь.

Нет необходимости каждый раз надевать маску, выходя на свой балкон. Но если на соседнем балконе будет человек, кашляющий в вашу сторону, то вероятность заразиться есть. Тогда нужно надеть маску.
Анатолий Альтштейн
вирусолог, профессор

"Человек – единственный источник инфекции. Поэтому если вы не соприкасаетесь с этим человеком и он не может загрязнить те предметы, которые вы трогаете, или лично вам передать вирус через дыхательную систему, то вы находитесь в высокой степени безопасности", – добавил Альтштейн.

В целом эксперты сходятся в том, что при нахождении дома в режиме самоизоляции вероятность получить вирус через соседский балкон, мусоропровод или домашнюю вентиляцию крайне низка. Хотя и возможности избежать вирус на 100% тоже нет. Для снижения риска заражения специалисты рекомендуют соблюдать дома санитарно-эпидемиологический порядок, проводить уборку квартиры, мыть полы и протирать влажной тряпкой поверхности.

Какие существуют способы профилактики коронавируса


С 12 мая в Москве становится обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте, магазинах и торговых центрах. Штраф за отсутствие маски и перчаток в магазине, торговых центрах и других общественных местах составит четыре тысячи рублей. В общественном транспорте за нарушение режима безопасности человека оштрафуют на пять тысяч рублей.

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Лоскутникова Наталья

Сюжет: Коронавирус COVID-19

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