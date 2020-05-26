Около 54 тыс нарушений зафиксировано в столице через "Социальный мониторинг"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Порядка 54 тысяч штрафов было автоматически выписано в Москве через приложение "Социальный мониторинг". Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Все штрафы с помощью приложения "Социальный мониторинг" выписываются в автоматическом режиме. И это предусмотрено кодексом об административных правонарушениях горда Москвы. <...> И у нас таких нарушений по приложению порядка 54 тысяч", – сказал Данчиков.

Он подчеркнул, что это общая цифра с середины апреля, уточнив, что есть ряд граждан, которые систематически нарушают правила. По его словам, у них насчитывается более 10 штрафов.

В целом Данчиков уточнил, что больше половины штрафов были выписаны гражданам за нарушение самоизоляции. Он отметил, что граждане "покидают свои квартиры и уходят гулять, что создает риск для окружающих".

Ранее Лысенко рассказал, что в столице не было выписано ни одного штрафа из-за ошибки приложения "Социальный мониторинг". Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отмечал, что столичные власти пока не планируют отменять данное приложение, поскольку оно справляется с поставленными задачами.

В департаменте информационных технологий объясняли, что все те, кого обязали установить приложение, выйти на улицу без смартфона не могут. Также сервис может в любой момент в течение дня прислать уведомление с просьбой подтвердить свое нахождение дома.

