Столичные власти не планируют отменять приложение "Социальный мониторинг"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Власти Москвы не намерены отменять приложение для контроля соблюдения самоизоляции людьми с подтвержденным коронавирусом "Социальный мониторинг". С таким заявлением выступил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Мы на сегодняшний день не готовы говорить об отмене этого приложения. Приложение это отменяться не будет. Мы считаем, что оно ту функцию, которая на него возложена, выполняет", – заявил он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что в столице не было выписано ни одного штрафа из-за ошибки приложения "Социальный мониторинг".

В департаменте информационных технологий объясняли, что все те, кого обязали установить приложение, выйти на улицу без смартфона не могут. Также сервис может в любой момент в течение дня прислать уведомление с просьбой подтвердить свое нахождение дома.