Минюст убрал увеличенные штрафы из проекта нового КоАП

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Кратное увеличение штрафов за превышение скоростного режима не прописали в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), говорится на сайте министерства юстиции РФ. Данный пункт ранее был в предыдущей версии документа.

В частности, за превышение скорости от 20 до 40 километров в час ранее водителей предлагали штрафовать на 3 тысячи рублей. В случае если автомобилист нарушил скоростной режим в пределах от 40 до 60 километров в час, предлагалось штрафовать на 4 тысячи рублей. В настоящий момент штрафы за аналогичные нарушения ПДД составляют 500 и 1,5 тысячи рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что новый КоАП должен вступить в силу с 1 января 2021 года. При этом автоюрист, комментируя изменения проекта нового КоАП, сказал, что инициатива Минюста об ужесточении наказания за нарушение ПДД, в том числе за превышение скорости, является ненужной. По мнению Тимура Маршани, следовало вернуться к привязке штрафов к минимальному размеру оплаты труда.