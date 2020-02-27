Отклонить нельзя принять: какие изменения могут утвердить в проекте нового КоАП

Министерство юстиции в конце января опубликовало проект нового Кодекса об административных нарушениях (КоАП). В документе предлагается множество изменений, касающихся в том числе наказаний для автолюбителей. Последние были встречены неоднозначно, в связи с чем Минюст пообещал пересмотреть размеры штрафов за нарушение ПДД. Новый КоАП должен вступить в силу с 1 января 2021 года. Вспоминаем самые главные изменения, которые предлагают туда внести.



Наказания для лихачей на дорогах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Одним из самых обсуждаемых в новом КоАП стало предложение ужесточить наказания для автомобилистов, которые нарушают правила дорожного движения. Например, за превышение скорости на 20–40 километров в час водителя хотели обязать платить три тысячи рублей (сейчас – 500 рублей), на 40–60 километров в час – четыре, вместо 1,5 тысячи.

За превышение скорости более чем на 60 километров в час предлагалось взыскать пять тысяч рублей или же лишать прав до шести месяцев. А наказание за повторное нарушение скоростного режима на 40–60 километров в час или более – штраф в размере 10 тысяч рублей. Или же лишать прав на год. Кроме того, в новом КоАП хотели ввести наказание за "опасное вождение" – штраф пять тысяч рублей.

Также предлагалось ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде. За отказ от медосвидетельствования планировали ввести штраф 40 тысяч рублей (в настоящий момент – 30 тысяч) и лишение прав на 2–3 года (на данный момент – 1,5–2 года). Также в КоАП мог появиться новый состав правонарушения: за управление автомобилем пьяным при условии, что в машине находится ребенок в возрасте до 16 лет, водителя хотели штрафовать на 50 тысяч и лишать прав на срок от 2 до 3 лет.

Кроме того, предлагали ввести залог за автомобиль: если водителя задерживают в нетрезвом состоянии, то машину отправляют на штрафстоянку. Чтобы забрать ее оттуда, нужно было заплатить 30 тысяч рублей.

Для тех, кто любит возить детей в салоне без автокресел, штраф мог вырасти с трех до пяти тысяч рублей. Предлагалось также ввести наказание за повторное управление автомобилем с чрезмерной тонировкой – штраф три тысячи рублей. Также в проекте нового кодекса впервые хотели добавить наказание для тех, кто систематически нарушает ПДД. Например, если автомобилиста три и более раз наказывали бы за превышение скорости на 60 километров в час, то его могли бы лишить прав на срок до полутора лет.

Водителей также могла ждать санкция за игнорирование требования сотрудников ГИБДД об остановке машины и попытку скрыться, если это представляло угрозу жизни и здоровью других граждан. За такие фокусы автомобилистов хотели лишать прав на срок от 2 до 3 лет или наказывать штрафом в 40 тысяч (сейчас применяется штраф в 500–800 рублей).

В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сочли оправданным ужесточение штрафов за превышение скорости. Однако документ жестко раскритиковали в Госдуме, а российский премьер Михаил Мишустин назвал новые штрафы непосильными для автомобилистов.

После этого в Минюсте заявили, что пересмотрят размер штрафов для водителей в проекте нового КоАП. Ведомство также изучит концепцию "альтернативного кодекса" от независимых экспертов при Общероссийском народном фронте (ОНФ). Кроме этого, для доработки документа Минюст попросил сдвинуть на два месяца сроки внесения документа в правительство – с марта на май 2020 года.



Штрафы за игру в мяч

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Совет Федерации предложил дополнить новую редакцию КоАП статьей "Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах". Таким образом, могут начать штрафовать за купание в неположенных местах и заплыв за буйки, игру в мяч на пляже в необорудованных местах, прыжки в воду с причалов и за крики о ложной тревоге. Также нельзя будет подплывать к судам и лодкам, оставлять мусор, купаться пьяным или с собаками и другими животными.

Причем санкции будут распространяться как на обычных граждан, так и на собственников и арендаторов пляжей. Штраф для простых людей составит от 500 рублей до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 2 до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 7 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 10 до 50 тысяч рублей.



Семейный дебош

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Сенаторы также предложили внести в проект КоАП ответственность за семейно-бытовое дебоширство. Наказание может быть в виде штрафа от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 40 часов или административный арест на 15 суток.

Новый пункт в Совфеде предлагают внести в статью о мелком хулиганстве. По мнению авторов проекта, наказание за дебоширство в общественных местах уже установлено, но его нужно распространить и на личное пространство.



Тишина днем и ночью

В проекте нового кодекса граждане, которые нарушают тишину и покой с 23 часов до 7 часов, попадают под статью о мелком хулиганстве. Таких людей могут оштрафовать на сумму от одной тысячи до двух тысяч рублей. При этом депутаты Госдумы предлагают ужесточить наказание для шумных соседей, которые нарушают тишину в ночное время.

Парламентарии разработали соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс, согласно которому штрафы для граждан составят от 5 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 150 тысяч рублей. Наказывать могут за систематические нарушения – более двух раз в месяц. При этом "запретным шумом" не будут считаться звуки от обычной жизнедеятельности человека, такие как крик ребенка, звук шагов при обычной ходьбе, шум воды в инженерных системах и тому подобное.

В свою очередь, в комитете Совета Федерации предложили внести поправки в статью КоАП о нарушении тишины в дневное время. Таким образом, проводить ремонт в многоквартирных домах с 13 до 15 часов, с 19 и до 9 часов, а также в нерабочие праздники и воскресенье будет запрещено. Предполагается, что норма распространится только на объекты, которые сдали в эксплуатацию более полутора лет назад.

За данные нарушения физическим лицам может грозить штраф от 500 рублей до 3 тысяч рублей, должностным – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 10 тысяч до 25 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.



Нарушения при использовании оружия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новый проект КоАП предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил перевозки или использования оружия и патронов. Денежное наказание может составить от 1,5 до 3 тысяч рублей (сейчас – от 1 до 1,5 тысячи рублей). Статья также предусматривает лишение права на приобретение и хранение или ношение оружия сроком от одного года до двух лет.

Кроме того, если нарушения привели к потере оружия или патронов, то штрафы предлагают сделать существенно выше: для граждан – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Помимо штрафа, оружие могут конфисковать, запретить приобретать либо хранить и носить в течение 1–3 лет. Отдельное место в кодексе уделено индивидуальным предпринимателям (ИП). Для них предусматривается наказание от 25 до 100 тысяч рублей с конфискацией оружия или без этого, либо административный запрет деятельности на срок до 30 суток.



Незаконные детективы

Также хотят расширить перечень наказаний за незаконную детективную и охранную деятельность. В частности, предлагается сделать единым наказание для нелегальных детективов и охранников, в то время как в текущем КоАП штрафы для каждого отдельные. Кроме того, в качестве альтернативы денежным взысканиям могут применяться обязательные работы на срок до 60 часов.

Вместе с тем предусмотрено наказание для охранников и детективов, которые не соблюдают законодательство, в статусе индивидуальных предпринимателей – штраф от 10 до 20 тысяч рублей или административный запрет деятельности на срок до 30 суток. Аналогичный запрет может применяться и к охранным предприятиям или детективным агентствам.



Дисконт на штрафы

Фото: Москва 24

Несмотря на все предложенные изменения и ужесточения наказаний, согласно проекту нового КоАП, более половины штрафов можно будет оплатить со скидкой 50 процентов. Таким образом, общее число правонарушений, на которые будет распространяться дисконт, вырастет в восемь раз.

Всего проект документа подразумевает 1 666 составов административных правонарушений, из которых скидка будет действовать более чем на тысячу нарушений. Сейчас в КоАП 50-процентный дисконт распространяется лишь на некоторые нарушения закона в области дорожного движения.