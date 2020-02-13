Эксперты скептически отнеслись к инициативе запретить шуметь днем

В Совете Федерации предложили запретить шуметь днем с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов. Нарушителям спокойствия, согласно задумке законотворцев, могут грозить штрафы вплоть до 40 тысяч рублей. Разбираемся, нужны ли такие нововведения и будут ли они работать.

За шум в ответе

Комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству предложил внести поправки в статью КоАП о нарушении тишины и покоя граждан в дневное время. Если изменения примут, то проводить ремонт в многоквартирных домах с 13 до 15 часов, с 19 и до 9 часов, а также в нерабочие праздники и воскресенье будет запрещено. Предполагается, что норма распространится только на объекты, которые сдали в эксплуатацию более полутора лет назад.

За данные нарушения физическим лицам может грозить штраф от 500 рублей до 3 тысяч рублей, должностным – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 10 тысяч до 25 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей. Инициативу комитет планирует направить в ближайшее время в Минюст. По задумке наказание за шум в дневное время позволит обеспечить права семей с детьми на спокойную жизнь. При этом, по мнению сенаторов, изменения необходимо вводить в соответствии с традициями конкретного региона РФ.



В Москве сегодня нельзя шуметь с 23:00 до 7:00, а также проводить ремонтные работы по будням с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00. Кроме того, сверлить, пилить и стучать не допустимо в воскресные дни и в праздники (кроме новостроек в течение полутора лет после сдачи дома). Нарушителям грозят штрафы от одной до двух тысяч рублей (для граждан), для должностных лиц – 4–8 тысяч рублей, юридических лиц – 40–80 тысяч рублей.



Депутаты Госдумы также заботятся о покое российских жителей. Ранее они предложили на федеральном уровне ужесточить наказание для шумных соседей в ночное время. Согласно поправкам в КоАП и Жилищный кодекс, в жилых домах по всей стране хотят запретить шуметь с 23:00 до 7:00. Штрафы для шумных соседей составят от 5 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 150 тысяч рублей. Правда наказывать смогут только за систематические нарушения – более двух раз в месяц. Кроме того, "запретным шумом" не будут считаться звуки от обычной жизнедеятельности человека, такие как крик ребенка, звук шагов при обычной ходьбе, шум воды в инженерных системах и тому подобное.



Нельзя стричь всю страну под одну гребенку?

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России и председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в разговоре с Москвой 24 скептически отнесся к инициативе Совфеда запретить шуметь днем. По его словам, в законодательстве многих регионов есть подобные нормы, но проблема в том, что они не работают.

"Нет органа, который должен это исполнять. Если бы законодатели приняли закон или побудили правительство передать эти полномочия по фиксации нарушений и дальнейшему производству административного дела жилищным инспекциям, полиции, иным органам, вот тогда было бы полезнее", – пояснил эксперт.





Константин Крохин член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Я полагаю, что здесь нужно идти не по пути единого федерального штрафа, а по пути создания единого механизма, единого порядка фиксации нарушений и с последующим (на основе документов этой фиксации) привлечением к административной ответственности.

Также Крохин подчеркнул, что людей часто беспокоит не шум, а неприятные громкие звуки из-за отсутствия звукоизоляции в квартирах. Измерять их следует специальным прибором, иначе появится огромное количество неоправданных жалоб, считает специалист.

При всем этом, по мнению эксперта, подобный законопроект помог бы защитить тех граждан, которые страдают от стройки под окном, от шумных ресторанов и караоке.

"Там шум, который можно измерить децибелами. Он часто превышает установленные санитарные нормы. Жители центра в крупных городах или курортных зонах страдают от шумового загрязнения", – уточнил Крохин.

Зампредседателя комитета Госудмы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев также считает, что вопросы шумных соседей нужно решать на региональном уровне.

"Вот Москва приняла свой собственный закон о тишине, жителей города этот закон удовлетворяет. А если взять другой регион, то там могут быть совершенно другие требования, может быть, там не так часто ремонт делают", – сказал он в интервью Москве 24.





Павел Качкаев зампредседателя комитета Госудмы по жилищной политике и ЖКХ На мой взгляд, тема актуальная, но эти нормы, когда запрещать шуметь, когда разрешать, должны приниматься субъектами Российской Федерации. Всю страну под одну гребенку стричь нельзя.

По его словам, общие правила для всей страны по режиму тишины должны быть только в части администрирования закона.

"То же самое было по продаже алкогольной продукции: мы же субъектам передали полномочия по времени продажи. Поэтому в каждом субъекте существуют свои традиции. В мусульманском регионе, например, нужны будут отдельные требования по режиму тишины", – подчеркнул Качкаев.